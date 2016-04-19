У Кремлі заявили, що ніхто не може виграти війну у Сирії
21:09, 19 квітня 2016Світ
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Ніхто не може виграти війну в Сирії, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС.
«Що стосується питання, чи може Асад виграти війну, то її не може виграти ніхто. Це визнається усіма експертами», - сказав він.
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Нагадаємо, раніше Обама дав зрозуміти Путіну, що перемир'я в Сирії стає все більш крихким.
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