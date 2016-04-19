Число жертв землетрусу в Еквадорі збільшилося до 480 людей

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на владу країни.

"У нас у списку було 2000 осіб зниклих без вести. Зараз ми знаємо про долю 300 з них", - повідомив заступник голови МВС країни Дієго Фуентес.

Число постраждалих в результаті землетрусу перевищило 2500. За даними Червоного хреста, допомоги потребують понад 100 тисяч жителів Еквадору.

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Як повідомляв УНІАН, землетрус став найсильнішим в Еквадорі за останні 37 років. В країну вирушили рятувальники з інших країн, у тому числі з Мексики і Колумбії.