Число жертв землетрусу в Еквадорі збільшилося до 480 людей
22:52, 19 квітня 2016Світ
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Після землетрусу в Еквадорі зниклими без вісті вважаються 1700 осіб. Кількість жертв стихії зросла до 480.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на владу країни.
"У нас у списку було 2000 осіб зниклих без вести. Зараз ми знаємо про долю 300 з них", - повідомив заступник голови МВС країни Дієго Фуентес.
Число постраждалих в результаті землетрусу перевищило 2500. За даними Червоного хреста, допомоги потребують понад 100 тисяч жителів Еквадору.
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Як повідомляв УНІАН, землетрус став найсильнішим в Еквадорі за останні 37 років. В країну вирушили рятувальники з інших країн, у тому числі з Мексики і Колумбії.
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