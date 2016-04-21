Обама і король Саудівської Аравії домовилися шукати "всеосяжні" вирішення конфліктів

У повідомленні за підсумками зустрічі в палаці Ерга, Білий дім зазначив, що лідери двох країн обговорили проблеми, пов'язані з провокаційною діяльністю Ірану в близькосхідному регіоні", передає "Голос Америки".

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У відносинах США і Саудівської Аравії спостерігалося деяке зростання напруженості у зв'язку з різними підходами до Ірану і боротьбі з тероризмом.

У повідомленні говориться, що Барак Обама привітав нещодавнє припинення бойових дій в Ємені "і прихильність короля до надання гуманітарної допомоги на всій території Ємену".

Крім того, президент наголосив на важливості прискорення кампанії проти "Ісламської держави" і привітав важливу роль, яку Саудівська Аравія відіграє в коаліції".

Пізніше Барак Обама зустрівся з принцем Абу-Дабі шейхом Мохаммедом бін Заїдом Аль-Нагаяном, який також є заступником верховного головнокомандувача збройних сил ОАЕ.

Переговори Барака Обами відбулися за день до саміту Ради співробітництва арабських держав Перської затоки. На саміті США та їх арабським партнерам належить обговорити актуальні проблеми,що стоять перед регіоном. У переговорах візьмуть участь представники шести країн ради: Саудівської Аравії, Кувейту, ОАЕ, Катару, Бахрейну та Оману.