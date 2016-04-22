Штайнмайер пропонує "подолати мовчання" у стосунках з Росією

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Handelsblatt, передає Європейська правда.

"Було б добре подолати нарешті безмовність. Я можу уявити, що ми зробимо спробу співпраці з Росією щодо Лівії", - сказав Штайнмаєр.

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На думку міністра, загальним інтересом є стабілізація ситуації в Лівії, а "надалі плацдармом є "Ісламська держава".

"Я глибоко переконаний, що ми повинні працювати разом в складних ситуаціях. Є не дуже багато прикладів з новітньої історії, в яких в результаті такого розділення, відчуження та ізоляції було досягнуто політичного врегулювання", - зазначив Штайнмайер.