Штайнмайер пропонує "подолати мовчання" у стосунках з Росією
09:53, 22 квітня 2016Світ
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Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хоче більш тісної співпраці з Росією на міжнародній арені.
REUTERS
Про це він заявив в інтерв’ю виданню Handelsblatt, передає Європейська правда.
"Було б добре подолати нарешті безмовність. Я можу уявити, що ми зробимо спробу співпраці з Росією щодо Лівії", - сказав Штайнмаєр.
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На думку міністра, загальним інтересом є стабілізація ситуації в Лівії, а "надалі плацдармом є "Ісламська держава".
"Я глибоко переконаний, що ми повинні працювати разом в складних ситуаціях. Є не дуже багато прикладів з новітньої історії, в яких в результаті такого розділення, відчуження та ізоляції було досягнуто політичного врегулювання", - зазначив Штайнмайер.
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