Внаслідок бойових дій навколо сирійського Алеппо загинули 26 осіб - ЗМІ

Про це повідомляють сирійські державні ЗМІ та активісти, передає Deutsche Welle.

Лише обстріли бойовиками опозиції підконтрольних урядовим військам кварталів призвели до загибелі щонайменше 10 осіб, повідомляє державне інформаційне агентство SANA. Водночас, за даними Сирійського центру спостереження за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні, внаслідок цих обстрілів загинули двоє підлітків, додає агенція AP.

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Ракетно-бомбові удари, яких завдала авіація військ Асада, призвели до загибелі як мінімум 16 осіб у підконтрольних опозиції кварталах міста. Серед загиблих мати й дитина, йдеться у повідомленні правозахисників. У ці дні в Алеппо тривають найзапекліші з 2012 року бойові дії між урядовими військами та загонами опозиції.

Між тим вкотре мішенню обстрілів з боку сирійської території стали й прикордонні райони Туреччини. За даними агенції Reuters, яка посилається на місцеві ЗМІ, внаслідок розриву двох реактивних снарядів у місті Кіліс, загинула як мінімум одна людина, ще десять осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.