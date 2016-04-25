У Туреччині звільнили затриману за критику Ердогана голландську журналістку
Затриману в Туреччині за критику президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана нідерландську журналістку турецького походження Ебру Умар звільнили під підписку про невиїзд.
Як передає РБК, вона провела в поліцейській ділянці 16 годин. Її звільнили під підписку про невиїзд, зобов'язавши двічі на тиждень відмічатися в поліцейській ділянці.
Раніше журналістка написала колонку в газеті Metro, де різко розкритикувала чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Згодом окремі уривки зі статті вона поширювала в Twitter.
today I spent till around 16hrs at the court house. verdict being: free to go home, have to report twice weekly at the police station.— Ebru Umar (@umarebru) 24 квітня 2016 р.
У статті йдеться, серед іншого, і про документ, в якому турецьке консульство в Роттердамі закликає нідерландських турків повідомляти про будь-якому образі глави Туреччини Ердогана в нідерландських соціальних мережах.
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Як повідомляв УНІАН, 22 квітня суд у Стамбулі звільнив чотирьох турецьких академіків, яких відправили у в'язницю за звинуваченням у поширенні терористичної пропаганди. Турецькі власті затримали вчених в березні, після того, як вони публічно зачитали декларацію із закликом до завершення операції і забезпечення врегулювання конфлікту з курдами на південно-сході країни. Всього петицію підписали більше ніж 2000 вчених. Пізніше президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що тим, хто підписав петицію, доведеться заплатити певну ціну за їх "зраду".