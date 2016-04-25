У Туреччині звільнили затриману за критику Ердогана голландську журналістку

12:20, 25 квітня 2016
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Затриману в Туреччині за критику президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана нідерландську журналістку турецького походження Ебру Умар звільнили під підписку про невиїзд.

Полиция задержала журналистку за критику в адрес Эрдогана / Фото nrc.nl

Як передає РБК, вона провела в поліцейській ділянці 16 годин. Її звільнили під підписку про невиїзд, зобов'язавши двічі на тиждень відмічатися в поліцейській ділянці.

Раніше журналістка написала колонку в газеті Metro, де різко розкритикувала чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Згодом окремі уривки зі статті вона поширювала в Twitter.

У статті йдеться, серед іншого, і про документ, в якому турецьке консульство в Роттердамі закликає нідерландських турків повідомляти про будь-якому образі глави Туреччини Ердогана в нідерландських соціальних мережах.

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Як повідомляв УНІАН, 22 квітня суд у Стамбулі звільнив чотирьох турецьких академіків, яких відправили у в'язницю за звинуваченням у поширенні терористичної пропаганди. Турецькі власті затримали вчених в березні, після того, як вони публічно зачитали декларацію із закликом до завершення операції і забезпечення врегулювання конфлікту з курдами на південно-сході країни. Всього петицію підписали більше ніж 2000 вчених. Пізніше президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що тим, хто підписав петицію, доведеться заплатити певну ціну за їх "зраду".

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