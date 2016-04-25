НАТО знову піднімало винищувачі над Балтійським морем для перехоплення російських літаків

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на сайт Міністерства оборони Литви.

Зокрема, 18 квітня винищувачі НАТО вилетіли з авіабази Шяуляй для перехоплення військового літака РФ, що летів з і в Калінінград.

Літак летів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем без заздалегідь поданих планів польотів, з вимкненими транспондерами і не підтримував радіозв'язок з центром управління повітряним рухом.

Ідентифікувати російський літак було неможливо, проте, ймовірно, йдеться про один Су-27 і два Су-24с.

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Крім того, 21 квітня винищувачі НАТО вилетіли з авіабаз Шяуляй та Емарі для перехоплення російських військових літаків в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Винищувачі, які вилетіли з авіабази Шяуляй, виявили і супроводжували два літаки Су-24, що вилетіли з Калінінграда і пізніше повернулися в початкову точку.

Винищувачі НАТО, що вилетіли з Емарі, виявили та супроводжували два стратегічних бомбардувальника Ту-22, які вилетіли з та поверулися назад на материкову частину РФ.

Всі російські літаки були без попередньо поданих планів польотів, з вимкненими транспондерами, і не підтримували зв'язок з центрами управління повітряним рухом.

Нагадаємо, 18 квітня УНІАН повідомляв, що винищувачі НАТО в країнах Балтії два рази піднімалися для перехоплення російських літаків, що пролітали в міжнародній зоні Балтійського моря.