У Держдумі РФ запропонували Путіну розмістити ракетні комплекси на Кубі

Про це повідомляє РИА "Новости".

Як зазначають депутати, агентство Reuters опублікувало інформацію про те, що вже в травні США має намір розмістити ракетні пускові установки типу HIMARS на південному сході Туреччини.

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"Варто зазначити, що тактико-технічні характеристики зазначеного озброєння, за наявними даними, дозволяють, серед іншого, використовувати ракети з радіусом дії до 500 км. Таким чином, створюється потенційна загроза союзникам Росії по ОДКБ (в першу чергу, Вірменії)", - йдеться у зверненні депутатів.

На думку російських депутатів, в цілях захисту інтересів РФ та членів ОДКБ необхідно прийняття заходи у відповідь на "наступальні дії США".

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"У першу чергу, мова йде про розміщення російських пускових установок аналогічного або навіть більшого радіусу дії на Кубі. Крім того, вбачається ще більш доцільною асиметричною відповіддю Вашингтону - у вигляді відновлення радіоелектронного центру в Лурдесі", - пишуть депутати.

Подібне рішення може бути прийнято в рамках чинного Договору про дружбу і співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Кубою, наголошується у зверненні.