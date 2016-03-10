В Інгушетії побили журналістів та спалили їх автомобіль (фото)

Член Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини, голова Комітету із запобігання тортур Ігор Каляпін повідомив про напад на групу правозахисників і журналістів на кордоні Інгушетії і Чечні, передає ТАСС.

"Приблизно о 19.15 (09.03 - Ред.) на кордоні Інгушетії і Чечні група невідомих, які пересувалися на трьох автомобілях, напали на групу правозахисників зі Зведеної мобільної групи та журналістів. Журналісти і правозахисники побиті. У двох відібрали мобільні телефони. Автомобіль правозахисників розбито і підпалено", - заявив Каляпін.

Як повідомляє джерело ТАСС, напад стався на трасі федеральної автомагістралі "Кавказ" в районі станиці Орджонікідзевська.

"Нападників було близько 20 осіб, вони спалили машину, забрали телефони і поїхали", - сказало джерело. За попередніми даними, в результаті нападів постраждали шість журналістів та правозахисників, які знаходилися в машині".

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Четверо правозахисників і журналістів звернулися до Сунженської лікарні Інгушетії, повідомили ТАСС в медзакладі.

"У осіб, які звернулися, є травми та численні рани на обличчі і тілі", - сказав співрозмовник агентства, уточнивши, що їх життю нічого не загрожує. Серед журналістів, які звернулися в лікарню - норвежець Остін Віндестан і шведка Марія Персон-Лофгрен (співрозмовник агентства не зміг уточнити, яке ЗМІ вони представляють), їх перекладачка Катерина Ванслов і водій - житель Інгушетії - Башир Плієв.

Всім, хто звернувся в медичний заклад, надано необхідну допомогу, додав працівник лікарні.