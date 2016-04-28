ЄС хоче поглибити співпрацю з Росією в Арктиці - Могеріні

Про це в середу, 27 квітня заявила верховний представник ЄС із зовнішньої політики Федеріка Могеріні, передає Deutsche Welle.

"У Європейського Союзу чіткий інтерес поглиблювати взаємодію з усіма сторонами, включно з Росією, у питаннях Арктики", - сказала Могеріні в Брюсселі після ухвалення Єврокомісією відповідної стратегії.

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У березні міністри закордонних справ країн ЄС дійшли згоди щодо стійкої підтримки економічних санкцій проти Росії. Однак, за словами Могеріні, міністри допустили "вибіркову взаємодію" з Росією у сферах, де є "чіткий європейський інтерес".

Могеріні охарактеризувала тему Арктики як таку, де є "регіональна та міжнародна конструктивна співпраця".

У червні тему європейських санкцій проти Росії планується обговорити на саміті лідерів держав Євросоюзу.

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Як повідомляв УНІАН, в уряді Канаді мають намір відновити частину контактів з Росією. "Так, ми заявили, що ми почнемо контактувати з Росією з низки питань, починаючи з Арктики та інших питань, але частина цих контактів – це при кожній можливості чітко заявляти, що ми рішучі у нашій підтримці України і будемо лишатися при цій позиції", - заявив прем’єр-міністр Канади.