ЄС хоче поглибити співпрацю з Росією в Арктиці - Могеріні
Європейський Союз готовий до поглиблення співпраці з Росією в Арктиці, попри напруженість між Москвою та Брюсселем через Україну.
Про це в середу, 27 квітня заявила верховний представник ЄС із зовнішньої політики Федеріка Могеріні, передає Deutsche Welle.
"У Європейського Союзу чіткий інтерес поглиблювати взаємодію з усіма сторонами, включно з Росією, у питаннях Арктики", - сказала Могеріні в Брюсселі після ухвалення Єврокомісією відповідної стратегії.
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У березні міністри закордонних справ країн ЄС дійшли згоди щодо стійкої підтримки економічних санкцій проти Росії. Однак, за словами Могеріні, міністри допустили "вибіркову взаємодію" з Росією у сферах, де є "чіткий європейський інтерес".
Могеріні охарактеризувала тему Арктики як таку, де є "регіональна та міжнародна конструктивна співпраця".
У червні тему європейських санкцій проти Росії планується обговорити на саміті лідерів держав Євросоюзу.
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Як повідомляв УНІАН, в уряді Канаді мають намір відновити частину контактів з Росією. "Так, ми заявили, що ми почнемо контактувати з Росією з низки питань, починаючи з Арктики та інших питань, але частина цих контактів – це при кожній можливості чітко заявляти, що ми рішучі у нашій підтримці України і будемо лишатися при цій позиції", - заявив прем’єр-міністр Канади.