Внаслідок падіння вертольота в Норвегії загинули всі 13 осіб, що були на борту

За інформацією видання Aftenposten, в даний час поліція підтвердила, що на борту вертольота знаходилися 11 пасажирів і двоє пілотів, передає "ЄвроПравда".

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За попередньою інформацією, жоден з тих, хто перебував на борту, не вижив, однак роботи з пошуку постраждалих тривають.

Також підтвердилася інформація про те, що вертоліт прямував до нафтового родовища Brage з Бергена.

Нагадаємо, 29 квітня в Норвегії в районі міста Берген впав вертоліт, на борту якого, за різними даними, перебували від 13 до 17 осіб.