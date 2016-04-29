Внаслідок падіння вертольота в Норвегії загинули всі 13 осіб, що були на борту
15:54, 29 квітня 2016Світ
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В результаті падіння вертольота Eurocopter 225 біля узбережжя Норвегії жоден з 11 пасажирів і двох пілотів, які перебували на борту, не вижив.
В результаті аварії вижили немає / http://geoffreyroucourt.files.wordpress.com/
За інформацією видання Aftenposten, в даний час поліція підтвердила, що на борту вертольота знаходилися 11 пасажирів і двоє пілотів, передає "ЄвроПравда".
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За попередньою інформацією, жоден з тих, хто перебував на борту, не вижив, однак роботи з пошуку постраждалих тривають.
Також підтвердилася інформація про те, що вертоліт прямував до нафтового родовища Brage з Бергена.
Нагадаємо, 29 квітня в Норвегії в районі міста Берген впав вертоліт, на борту якого, за різними даними, перебували від 13 до 17 осіб.
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