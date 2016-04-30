У німецькому Штутгарті протестувальники намагаються зірвати з'їзд правої партії - затримані сотні демонстрантів

У німецькому Штутгарті затримано кілька сотень демонстрантів, які брали участь в акції протесту проти конференції правої партії "Альтернатива для Німеччини".

Для забезпечення безпеки в місті було залучено більше тисячі поліцейських, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Демонстранти, озброєні палицями та залізними прутами, підпалили автомобільні покришки біля входу в будівлю, де проводиться конференція.

Для розгону акції протесту поліцейські застосували сльозогінний газ.

Незважаючи на демонстрації, з'їзд партії все ж таки відкрився.

"Альтернатива для Німеччини" посилює свій вплив у країні, акцентуючи увагу на "провальній політиці Ангели Меркель щодо мігрантів і біженців".

На з'їзді планується ухвалити політичну програму партії, головні пункти якої вже відомі.

Як зазначає кореспондент Бі-бі-сі, під час конференції делегати мають намір прийняти низку вимог до влади, в тому числі заборону на носіння мусульманками хіджабів, заборону на будівництво мінаретів і традиційні заклики на вчинення намазу.

Партія також пропонує депортувати з Німеччини правопорушників-іноземців.

Заснована лише в 2013 році партія в даний час представлена в половині земельних парламентів країни. Згідно з соцопитуваннями, на сході Німеччини її підтримують майже 20% виборців.

За даними Інституту соціологічних досліджень в Алленсбаху, в середньому по Німеччині "Альтернатива для Німеччини" користується підтримкою 13% жителів країни.