У Росії розбився винищувач Су-27

Винищувач Су-27 ВПС Росії зазнав аварії сьогодні в 12 кілометрах на північ від Уссурійська в Приморському краю.

Про це повідомив помічник головкому ВПС з інформаційного забезпечення підполковник Володимир ДРІК, передає РІА “Новости».

За словами В.ДРІКА, один із пілотів винищувача загинув, другий катапультувався.

Катастрофа сталася об 11.30 при виконанні планового польоту в районі аеродрому Воздвиженка, в 12 кілометрах на північ від Уссурійська.

"Літак знайдено на видаленні двох кілометрів за курсом зльоту. За попередніми даними, один льотчик катапультувався, другий пілот загинув", - сказав В.ДРІК.

На землі жертв і руйнувань немає, створено комісію для розслідування причин аварії.

Повідомляється, що це не перша аварія Су-27. 15 вересня 2005 року винищувач цього типу розбився в суміжному з Калінінградською областю РФ Шакяйському районі Литви. Пілот Валерій ТРОЯНОВ катапультувався. Литовська влада звинуватила льотчика в порушенні міжнародних правил польотів. Якийсь час його тримали в Литві під домашнім арештом. 6 жовтня 2005 року Генпрокуратура Литви закрила відносно С.ТРОЯНОВА досудове розслідування, оскільки не виявила наміру в його діях, після чого пілот зміг повернутися до Росії.

Су-27 - надзвуковий всепогодний винищувач. Призначений для панування в повітрі, знищення супротивника в дальніх і ближніх повітряних боях, а також для ураження наземних і надводних цілей. Екіпаж літака складається з одного або двох пілотів (на навчально-бойовому Су-27УБ). Максимальна швидкість польоту біля землі - 1400 кілометрів на годину. Висота польоту - до 18 кілометрів, дальність - 4 тисячі кілометрів.

Серійний випуск літаків почався в 1982 році в Комсомольску-на-Амурі. На літаках Су-27 встановлено більш як 30 світових рекордів.