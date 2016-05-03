В Іспанії призначили повторні парламентські вибори

До такого кроку монарх вдався після того, як обраний в кінці 2015 року парламент не зміг узгодити складу правлячої коаліції та затвердити до 2 травня кандидатуру прем'єр-міністра, повідомляє Deutsche Welle.

Указ про розпуск обраного 20 грудня 2015 року парламенту Феліпе VI підписав у ніч на 3 травня.

Як повідомлялося, іспанський парламент не зміг запропонувати одну кандидатуру на посаду прем'єра, оскільки жоден із кандидатів не мав достатньої кількості голосів на свою підтримку. Через це рішення провести перевибори 26 червня цього року стало неминучим, заявив голова парламенту країни Пачі Лопес після розмови з монархом.

Раніше УНІАН повідомляв, що соціалістична партія Іспанії вдруге не змогла сформувати коаліційний уряд.