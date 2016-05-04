Іноземним журналістам показали "повсякденне життя" в КНДР перед з'їздом правлячої партії (фоторепортаж)
15:34, 04 травня 2016Світ
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Іноземним журналістам показали "повсякденне життя" в Північній Кореї напередодні першого за 36 років з'їзду правлячої Трудової партії Кореї.
REUTERS
На фотографіях, зроблених кореспондентами Reuters, також видно останні приготування до з'їзду.
Як повідомляв УНІАН, напередодні з'їзду правлячої Трудової партії Кореї, який відкриється 6 травня, в КНДР тимчасово заборонили проводити весілля, похорони та інші урочисті заходи.
Рішення пов'язане з посиленими заходами безпеки перед з'їздом.
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