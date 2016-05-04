Іноземним журналістам показали "повсякденне життя" в КНДР перед з'їздом правлячої партії (фоторепортаж)

На фотографіях, зроблених кореспондентами Reuters, також видно останні приготування до з'їзду.

Як повідомляв УНІАН, напередодні з'їзду правлячої Трудової партії Кореї, який відкриється 6 травня, в КНДР тимчасово заборонили проводити весілля, похорони та інші урочисті заходи.

Рішення пов'язане з посиленими заходами безпеки перед з'їздом.