У звільнених від бойовиків ІД районах Іраку знаходять масові поховання

Про це повідомив представник ООН в Іраку Ян Кубіш, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

На думку Кубіша, це прямі докази "жахливих злочинів", які скоїло угруповання.

В місті Рамаді в квітні виявили кілька могил, в яких за попередніми даними можуть бути залишки близько 40 осіб. ІД займало місто з травня по грудень 2015 року. Місто повністю перейшло під контроль уряду в лютому 2016 року.

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Бойовики в першу чергу вбивали представників різних племен, солдатів армії Іраку, а також представників народності езіди.

Масові поховання знаходять і в Сирії на територіях, які раніше займали представники угруповання. Таку могилу знайшли в Пальмірі: в ній було поховано близько 40 сирійських військовослужбовців і ополченців. При цьому там же були знайдені останки тіл жінок і дітей.

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