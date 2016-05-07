Нобелівські лауреати виступили проти санкцій щодо КНДР: переживають за майбутнє країни

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

На їхню думку, обмежувальні заходи шкодять розвитку у КНДР науки та охорони здоров'я. У зв'язку з цим вони закликали пом'якшити санкції щодо Пхеньяну.

"Пеніцилін не вийде перетворити в ядерну бомбу. Не можна чинити тиск, жертвуючи заради цього здоров'ям людей", - сказав ізраїльтянин Аарон Чехановер, нобелівський лауреат з хімії.

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У свою чергу британець Річард Робертс, який отримав Нобелівську премію у галузі медицини, високо оцінив успіхи, яких північнокорейські вчені зуміли добитися всупереч санкціям.

За його словами, обмежувальні заходи серйозно стримують прогрес місцевої науки, що не може радувати його як ученого.

Крім Робертса і Чехановера до КНДР їздив норвежець Фін Кідланед, нобелівський лауреат у галузі медицини. В ході поїздки вчені виступили з лекціями перед студентами.

Нобелівські лауреати підкреслювали, що приїхали до КНДР не для того, щоб засуджувати країну, а для того, щоб спробувати налагодити діалог з її жителями.

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Санкції щодо Північної Кореї були введені через її спроби розробити ядерну зброю та засоби її доставки.

В останній раз вони розширювалися в березні у зв'язку з випробуванням водневої бомби, про які ще в січні повідомила влада КНДР.

Тоді ООН заборонила експорт до КНДР матеріалів, які можуть використовуватися в ядерній програмі країни. Зазначалося, що цивільне населення Північної Кореї через санкції постраждати не повинно.