У Венесуелі мотоцикліст застрелив лідера опозиції

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на Exelsior.

Згідно з повідомленням, інцидент стався в місті Баркісімето, столиці штату Лара. До Маваре на вулиці під'їхав мотоцикліст. Він запитав, як того звати, а потім вистрілив з пістолета.

Після нападу Маваре встигли доставити в лікарню, але він помер від отриманого поранення в голову.

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Поки уряд країни не зробив ніяких заяв з приводу убивства опозиціонера.

Також наголошується, що раніше Герман Маваре неодноразово отримував погрози у зв'язку з опозиційною діяльністю.

Як повідомляв УНІАН, у Венесуелі опозиція направила в понеділок, 2 травня, у Національний виборчий рада 1,85 млн підписів, які вона зібрала для проведення референдуму за відставку президента Ніколаса Мадуро.