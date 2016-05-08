Кенія має намір закрити найбільший в світі табір біженців

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Це рішення стосується і табору Дадааб - найбільшого в світі табору біженців на кордоні з Сомалі, де живуть понад 300 тисяч людей.

Всього ж, якщо табори будуть закриті, без житла залишаться близько 600 тисяч осіб.

Влада країни також розпустила Департамент у справах біженців.

Кенія містить табір біженців вже 25 років, нагадав представник міністерства внутрішніх справ країни Каранджа Кібічо.

За словами Кібічо, в таборах бойовики вербують для участі в угруповання "Аш-Шабаб", пов'язаного з "Аль-Каїдою", які вчиняють напади на території країни.

У 2013 році Кенія підписала з урядом Сомалі та Комісією у справах біженців ООН угоду про добровільну репатріацію біженців. Однак, за словами Кібічо, цей процес йде дуже повільно.

У таборі Дадааб живуть в основному біженці з Сомалі. У таборі Какума, який також мають розформувати, живуть близько 190 тисяч осіб. Переважно це біженці з Південного Судану, які покинули країну через громадянську війну.

Проти закриття таборів виступили правозахисні організації Human Rights Watch і Amnesty International. За словами правозахисників, влада країни не надала доказів того, що біженці пов'язані з радикальними ісламістами. Правозахисники вважають, що владі Кенії потрібно подумати про інтеграцію біженців, багато з яких вже протягом кількох поколінь живуть у таборах.