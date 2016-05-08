КНДР пообіцяла дотримуватися нерозповсюдження ядерної зброї

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.

«Трудова партія Кореї і уряд КНДР поліпшать і нормалізують відносини з тими країнами, які поважають суверенітет КНДР і ставляться до неї доброзичливо по відношенню до неї, навіть якщо вони вели ворожу політику в минулому», - зазначив Кім Чен Ин.

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Як повідомляв УНІАН, Кім Чен Ин також заявив, що Пхеньян буде виконувати зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Санкції щодо Північної Кореї були введені через її спроби розробити ядерну зброю та засоби її доставки.

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В останній раз вони розширювалися в березні у зв'язку з випробуванням водневої бомби, про які ще в січні повідомила влада КНДР.

Тоді ООН заборонила експорт до КНДР матеріалів, які можуть використовуватися в ядерній програмі країни. Зазначалося, що цивільне населення Північної Кореї через санкції постраждати не повинно.