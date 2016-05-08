Екс-керівники розвідки Британії розповіли про загрози виходу країни з ЄС

Про це Sunday Times заявили колишній голова служби зовнішньої розвідки МІ6 Джон Сойєрс і екс-керівник служби безпеки МІ5 Джонатан Еванс, повідомляє РБК.

Обидва вони попередили, що вихід Британії з ЄС «призведе до нестабільності на всьому континенті», а також посилить поточні проблеми, пов'язані з економічними труднощами, міграційною кризою і РФ, що відроджується".

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За їх словами, вихід країни з Євросоюзу може послабити обмін оперативною інформацією між Великобританією і сусідніми країнами. «Боротьба з тероризмом - це командна гра, і ЄС - найкраща основа для цього. Жодна країна не може досягти успіху (в боротьбі з тероризмом) самостійно», – заявив розвідники.

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Сойєрс і Еванс також зазначили, що їхні побоювання з приводу майбутнього референдуму вже вийшли за рамки безпеки самої Великобританії. Вони вважають, що вихід з ЄС однією з основних європейських військових держав може вибити з колії весь союз.

«На нашу думку, існує реальна небезпека того, що така дестабілізація може з часом призвести до розділення ЄС і поверненню нестабільності на континенті», - зазначили вони.