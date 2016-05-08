У Сирії звільнили зниклих в минулому році іспанських журналістів

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву прес-секретаря іспанського уряду, повідомляє РБК.

Мова йде про журналістів-фрилансерах Антоніо Памплієге, Хосе Мануеля Лопесі і Анхеле Састре. Виконуючий обов'язки заступника голови кабінету міністрів Іспанії Сорайя Саєнс де Сантамарія вже поговорила з ними. Видання El Pais з посиланням на джерела в уряді пише, що всі журналісти зараз знаходяться в безпеці в Туреччині, а іспанська власта вже направила літак для їх повернення.

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Памплієга, Лопес і Састре пропали безвісти в липні минулого року в Алеппо, підконтрольному бойовиків з угрупування «Джебхат ан-Нусра». Іспанські журналісти готували статтю про ситуацію в місті. При цьому раніше там зникали і інші репортери.

За даними джерел El Pais, звільнення журналістів стало можливо завдяки роботі багатьох чиновників і дій дружніх країн. Мова, зокрема, йде про допомогу Туреччини і Катару.