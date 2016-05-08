Після панамських архівів Кемерон скликає масштабний антикорупційний форум

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, в ході його проведення учасники обговорять актуальні питання антикорупційних заходів на міжнародному рівні, в тому числі і проблеми повернення вкрадених активів, бенефіціарного володіння активами, фінансової прозорості державних закупівель, передає "Новое время".

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За результатами саміту в Лондоні учасники підпишуть глобальну заяву, спрямовану на виявлення корупції, пошук і покарання винних.

Саміт став черговою спробою британського прем'єра подолати політичні наслідки після публікації панамських архівів компанії Mossack Fonseca про офшорні компанії багатьох відомих політиків і бізнесменів, згідно з яким Девіду Кемерону належала частина акцій офшорної компанії свого батька.

Пізніше Девід Кемерон виступив з публічною заявою про визнання достовірності цих звинувачень, уточнивши, що свої активи в батьківській компанії він продав до свого вступу на посаду прем'єра.