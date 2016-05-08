В Афганістані два автобуси зіткнулися з вантажівкою: загинуло щонайменше 50 людей
За повідомленням місцевої влади, ще десятки людей були поранені.
В Афганістані загинуло щонайменше 50 людей у результаті зіткнення двох пасажирських автобусів з вантажівкою, що перевозила пальне, повідомляє влада країни.
Автокатастрофа сталася вранці 8 травня на автостраді у районі Муґур, що в афганській провінції Газні, пише «Радіо Свобода».
За повідомленням місцевої влади, ще десятки людей були поранені. У результаті зіткнення всі три транспортних засоби загорілися.
Наразі поліція розслідує причини інциденту. За попередніми даними, аварія сталася через порушення правил дорожнього руху.
У неділю після обіду автостраду знову відкрили для проїзду транспорту.
Дорожньо-транспортні пригоди є частими в Афганістані через порушення водіями правил дорожнього руху та поганий стан доріг.
50 killed, 60 wounded as bus collides with fuel tanker in Ghaznihttps://t.co/FFA5R6LerOpic.twitter.com/OR71US0sfk— Khaama Press (KP) (@khaama) 8 мая 2016 г.
Buses collide with fuel tanker in Afghanistan's Ghazni province killing at least 50 people, officials say https://t.co/5TYNWkswZN— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 8 мая 2016 г.