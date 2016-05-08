В Афганістані два автобуси зіткнулися з вантажівкою: загинуло щонайменше 50 людей

В Афганістані загинуло щонайменше 50 людей у результаті зіткнення двох пасажирських автобусів з вантажівкою, що перевозила пальне, повідомляє влада країни.

Автокатастрофа сталася вранці 8 травня на автостраді у районі Муґур, що в афганській провінції Газні, пише «Радіо Свобода».

За повідомленням місцевої влади, ще десятки людей були поранені. У результаті зіткнення всі три транспортних засоби загорілися.

Наразі поліція розслідує причини інциденту. За попередніми даними, аварія сталася через порушення правил дорожнього руху.

У неділю після обіду автостраду знову відкрили для проїзду транспорту.

Дорожньо-транспортні пригоди є частими в Афганістані через порушення водіями правил дорожнього руху та поганий стан доріг.