У Парижі Єлисейські поля хочуть закривати для машин один день на місяць

У Парижі на один день на місяць планують закривати проїзд машин на Єлисейських полях.

Таким чином влада французької столиці намагається боротися із забрудненням повітря, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Передбачається, що акція на одній з найвідоміших вулиць Парижа, яку проведуть у неділю, стане постійною - і бульвар буде надано у повне розпорядження пішоходам і велосипедистам кожної першої неділі місяця.

"Кожний іноземний турист, який приїжджає до Парижа, звичайно ж, хоче відвідати Єлисейські поля. Але ми хочемо повернути це знакове місце парижанам - тим, кому воно належить. Коли ти прогулюєшся по бульвару, і немає цього жахливого шуму від автомобільного руху, ти заново відкриваєш для себе краєвид, фасади будівель, пейзаж", - сказала мер Парижа Анн Ідальго, представляючи акцію.

Боротьба зі смогом, який час від часу накриває столицю Франції, стала одним із пріоритетів роботи Ідальго на посаді мера.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що у Франції забруднене повітря стає причиною 42 тис. випадків передчасної смерті щорічно.