Парламент Греції схвалив спірну пенсійну реформу

"За" проголосували 153 депутати від урядової коаліції в 300-місцевому однопалатному парламенті. "Проти" були 143 парламентарі від опозиційних партій, передає ТАСС.

Нові закони передбачають зменшення накопичувальної частини пенсій, поступову ліквідацію професійних страхових фондів, підвищення ПДВ, запровадження ряду акцизів і податків на тютюн, бензин, дизельне паливо, природний газ, а також на інтернет і телебачення. Підвищуються податки на діяльність малих і середніх підприємств. З першого січня 2017 року будуть введені збори за споживання кави, використання електронних сигарет і ночівлю туристів у готелях з комфортабельністю вище двох зірок.

Читайте такожУ столиці Греції відбулися зіткнення між протестуючими і поліцією (фото)

Проти прийняття даних законопроектів активно виступали державні і приватні громадські об'єднання. Дві найбільші профспілки країни провели в п'ятницю і суботу загальний 48-годинний страйк. У грецькій столиці в депо залишалися метро, трамваї, тролейбуси та автобуси, не ходили потяги та приміські електрички. До страйку приєдналися також і працівники низки грецьких ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, майже 15 тисяч протестувальників вийшли у неділю, 8 травня, на вулиці Афін і Салонік. Греки висловлюють протест проти запланованого в країні пенсійної реформи.