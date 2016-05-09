В Ірані пройшло успішне випробування нової балістичної ракети

Про це повідомив бригадний генерал Алі Абдуллахі, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За його словами, нова ракета має радіус дії в 2 тисячі км і в ході випробувань два тижні тому точно вразила ціль.

Іран завжди стверджував, що його ракети не можуть нести ядерні боєголовки, якими він не володіє.

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Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив у березні, що програма створення нових ракет життєво важлива для ісламської республіки в протистоянні з її ворогами і в зміцненні обороноздатності.