"Оживити" не вдалося: Відреставрований бюст Сталіна у Грузії залили фарбою (фото)
11:56, 10 травня 2016Світ
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У грузинському селі Атені Горійського муніципалітету "сталіністами" було святково відкрито погруддя "вождя народів" Сталіна.
Відкриття бюста приурочили до 9 травня / Lola Pictish Lomidze
Про це повідомляє "Грузія онлайн".
"Однак не довго йому довелося красуватися. Вночі облили рожевою фарбою", - йдеться в повідомленні.
Відповідні фотографії були поширені в Facebook.
Бюст і раніше стояв в Атені, однак був пошкоджений і його відновив місцевий житель. Відкриття погруддя приурочили до 9 травня.
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"Ініціаторами фарбування незаконно встановленого погруддя є Лола Ломідзе і Бесо Лорія. Ломідзе і два роки тому відзначилася фарбуванням бюста Сталіна, коли в деяких муніципалітетах країни процес "оживлення" Сталіна прийняв деякий масовий характер", - зазначає видання.
У деяких муніципалітетах Грузії процес "оживлення" Сталіна прийняв деякий масовий характер / Lola Pictish Lomidze
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