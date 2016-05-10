"Оживити" не вдалося: Відреставрований бюст Сталіна у Грузії залили фарбою (фото)

Про це повідомляє "Грузія онлайн".

"Однак не довго йому довелося красуватися. Вночі облили рожевою фарбою", - йдеться в повідомленні.

Відповідні фотографії були поширені в Facebook.

Бюст і раніше стояв в Атені, однак був пошкоджений і його відновив місцевий житель. Відкриття погруддя приурочили до 9 травня.

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"Ініціаторами фарбування незаконно встановленого погруддя є Лола Ломідзе і Бесо Лорія. Ломідзе і два роки тому відзначилася фарбуванням бюста Сталіна, коли в деяких муніципалітетах країни процес "оживлення" Сталіна прийняв деякий масовий характер", - зазначає видання.