У Чехії евакуювали більше десяти вокзалів та держустанов – ЗМІ

До чеської поліції подзвонив невідомий, який заявив про встановлення вибухових пристроїв на Головному вокзалі Праги, а також у ще 10 різних локаціях Чехії.

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Як повідомляє Радіо Прага, евакуація була проведена в мерії столиці Чехії, передбачається призупинити роботу празького вокзалу, а також головних залізничних станцій Пльзені та Пардубиць і адміністрацій цих міст.