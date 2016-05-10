У Чехії евакуювали більше десяти вокзалів та держустанов – ЗМІ
15:36, 10 травня 2016Світ
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Анонім заявив про встановлення вибухових пристроїв у Празі та інших містах Чехії.
У Чехії евакуювали більше десяти вокзалів і держустанов / Фото УНІАН
До чеської поліції подзвонив невідомий, який заявив про встановлення вибухових пристроїв на Головному вокзалі Праги, а також у ще 10 різних локаціях Чехії.
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Як повідомляє Радіо Прага, евакуація була проведена в мерії столиці Чехії, передбачається призупинити роботу празького вокзалу, а також головних залізничних станцій Пльзені та Пардубиць і адміністрацій цих міст.
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