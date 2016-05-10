Битва заліза: сирійські повстанці підбили з американського ПТРК танк сил Асада Т-90А (відео)

Про це повідомляє Lenta.ru.

Атака була здійснена за допомогою американського протитанкового ракетного комплексу TOW. Інформації про характер пошкоджень машини і її долю екіпажу немає.

Це друге зафіксоване попадання ракети в Т-90 в Сирії. В кінці лютого в провінції Алеппо бойовики зняли на відео пуск по цій машині протитанкової ракети також американського виробництва.

На те, що на записі тривалістю 1,5 хвилини відображений не поширений в Сирії танк Т-72, ​​а його просунута версія Т-90, зокрема, вказує наявність комплексу активного захисту «Штора-1» і дистанційно керованої кулеметної установки на вежі .

У момент пуску ракети ПТУР TOW-2A екіпаж танка вів вогонь з кулеметною установки по позиціях повстанців.

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Вперше появу танків Т-90 в районі Алеппо було зафіксовано в кінці листопада 2015 року. У грудні минулого року повідомлялося, що в Сирії використовується рання версія цих машин, відома також як «Т-90 зразка 1992 року» (з литою вежею).

На початку лютого повідомлялося, що сили сирійської армії використовували в боях в Алеппо близько 15 танків Т-90, отриманих в якості військової підтримки від Росії. За деякими даними, нові танки отримали на озброєння елітні підрозділи урядових сил. Екіпажі бойових машин складаються з військовослужбовців Сухопутних військ Сирії, які мають досвід експлуатації танків Т-72 і пройшли прискорені курси перепідготовки.

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Американські ПТУР TOW-2 в модифікації TOW-2A проводилися з 1987 року. Комплекс призначений для ураження бронетехніки, оснащеної комплексами динамічного захисту.