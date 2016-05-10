У Каннах завершуються приготування до знаменитого кінофестивалю (фоторепортаж)

Як повідомляється на сайті фестивалю, цього року журі очолює австралійський режисер Джордж Міллер, в першу чергу відомий завдяки фільмам з серії "Божевільний Макс".

Також до складу журі входять режисер Арно Деплешен (Франція), володар премії Сезар-2016 в категорії "кращий режисер" за фільм "Три спогади моєї юності"; режисер Ласло Немеш (Угорщина), який зняв стрічку "Син Саула", що узяла в цьому році Оскар за кращий фільм іноземною мовою, і продюсер Катайун Шахабі (Іран).

Крім того, оцінювати кіноновинки в Каннах в 2016 році будуть актриси Ванесса Параді (Франція), Валерія Голіно (Італія) і Кірстен Данст (США), а також актори Мадс Міккельсен (Данія) і Дональд Сазерленд (Канада).

У конкурсну програму Каннського фестивалю-2016 потрапили 20 картин, серед яких "Лавінг" Джеффа Ніколса, "Неоновий демон" Ніколаса Віндінга Рефна, "Джульєтта" Педро Альмодовара, "Це всього лише кінець світу" Ксав'є Долана, "Петерсон" Джима Джармуша і "Останнє обличчя" Шона Пенна.

Відкриє фестиваль новий фільм Вуді Аллена "Світське життя", а поза конкурсом фестивалю серед іншого покажуть новинку від Стівена Спілберга "Великий і добрий велетень".

Крім того, вже заявлений у конкурсній програмі режисер Джим Джармуш представить у Каннах ще один свій фільм - Gimme Danger про культову американську рок-групу The Stooges.

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Міжнародний каннський кінофестиваль (Festival international du film de Cannes) – щорічний кінематографічний фестиваль, що проводиться наприкінці травня в курортному місті Канн (Франція) на базі Палацу фестивалів на набережній Круазет. Фестиваль відноситься до числа тринадцяти конкурсних фестивалів ігрових фільмів (так звані "фестивалі категорії А") і є одним з найстаріших і найпрестижніших у світі.

Як повідомляв УНІАН, торік головний приз Каннського кінофестивалю - "Золоту пальмову гілку" - присудили фільму режисера Жака Одіана "Діпан".