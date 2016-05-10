ІД випустило дитячий додаток для смартфонів

Джихадисти повідомили про вихід програми в своїх соціальних мережах, а також активно публікують посилання для їх скачування. За їх словами, програма дозволяє дітям вчити арабський алфавіт, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Судячи із скріншотів, розміщених у мережі, кожна літера супроводжується відповідною ілюстрацією. Користувачі також повідомляють, що в програмі можна послухати пісні, що відповідають тематиці.

При цьому якщо дитина натисне на одну з літер, то почує арабське слово, що позначає гвинтівку. На іншій літері намальований танк.

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Раніше ІД вже випускало додаток для телефонів на базі Android. З його допомогою прихильники угруповання могли стежити за останніми новинами джихадистів.

В цілому бойовики ІД активно використовують різні сучасні канали зв'язку, у тому числі соціальні мережі та месенджери.