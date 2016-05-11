У Китаї винищувач упав на будівлю фабрики

Про це повідомляє ТАСС.

Пілот встиг катапультуватися і вижив. Будівля на той момент пустувала.

"Винищувач Східного флоту, виконував нічний тренувальний політ, впав на будівлю швейної фабрики в Тайчжоу близько 19:30 за місцевим часом", - наводить слова офіційного представника ВМС НВАК Лян Ян Центральне телебачення Китаю.

За словами представника ВМС НВАК, повідомлень про постраждалих на землі також не надходило.

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"ВМС і Північний флот в даний час займаються ліквідацією наслідків авіакатастрофи. Причини аварії встановлюються", - резюмував Лян Ян.

За даними інформаційного порталу "Сіна", до теперішнього часу пожежу на місці аварії ліквідовано. У будинку, на який впав винищувач, знаходився один з цехів фабрики. Катастрофа сталася ввечері, коли робітники вже покинули ці приміщення, тому жертв вдалося уникнути.