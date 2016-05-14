В.о. президента Бразилії передавав у посольство США політичну інформацію - WikiLeaks

Це випливає з опублікованих сайтом WikiLeaks дипломатичних телеграм, передає Лента.ру.

«Темер, який "повалив" президента Бразилії Ділму Руссефф, передавав секретну політичну інформацію розвідувальним службам США», — наголошується в офіційному Twitter проекту.

Наведені сайтом матеріали відносяться до 2006 року, коли посаду президента країни займав попередник Руссефф і її колега по лівому руху Луїс Інасіо Лула да Сілва.

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У телеграмах зокрема, містяться дані про розклад політичних сил в Бразилії — лівих, які перебували при владі, і що протистояла їм опозиції. Крім того, наводяться відомості про дії низки партій в умовах конкурентної політичної боротьби, оцінка шансів тих чи інших сил на виборах, характеристика можливих альянсів. Саме Темер, на той момент депутат Конгресу від Сан-Паулу, розповідав американцям про політичну ситуацію в країні і ділився своєю думкою.

Темера, зокрема, обурювало те, що правляча Партія трудящих, за його словами, «викрадала державні гроші», але не для вигоди конкретних осіб, а для розширення впливу партії. Також політик у своїх характеристиках піддав тодішнього президента Лулу критиці за те, що той приділяв «надмірну увагу» соціальним програмам, які, на думку Темера, не сприяли економічному зростанню і розвитку.

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Як повідомляв УНІАН, Мішел Темер, тимчасово виконуючий обов'язки президента Бразилії після відсторонення від посади Ділми Русеф, закликав країну об'єднатися перед обличчям однієї з найсерйозніших криз в її історії.