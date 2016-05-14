До приймальні Меркель підкинули свинячу голову з образливими написами - ЗМІ
14:39, 14 травня 2016Світ
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До приймальні канцлера Німеччини Ангели Меркель у виборчому окрузі в Штральзунді невідомі підкинули свинячу голову.
REUTERS
Про це пише Європейська правда з посиланням на Focus.
Як відзначає видання, голову тварини з образливими надписами у суботу вранці знайшли патрульні поліцейські.
Правоохоронці не коментують текст надпису, проте відзначають, що він був спрямований особисто проти Меркель.
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Поліція відкрила кримінальну справу через образу канцлера країни.
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