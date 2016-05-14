До приймальні Меркель підкинули свинячу голову з образливими написами - ЗМІ

Про це пише Європейська правда з посиланням на Focus.

Як відзначає видання, голову тварини з образливими надписами у суботу вранці знайшли патрульні поліцейські.

Правоохоронці не коментують текст надпису, проте відзначають, що він був спрямований особисто проти Меркель.

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