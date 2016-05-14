"Ісламська держава" захопила госпіталь в Сирії – ЗМІ

Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" напали на лікарню в Дей Ез-Зорі і захопили територію на околиці обложеного міста, яке знаходиться неподалік від кордону з Іраком. Про це з посиланням на близьке до терористів "інформаційне агентство" Amaq пише Reuters.

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Бойовики заявляють, що штурмували підконтрольний урядовим силам госпіталь, взяли під контроль КПП, пожежне депо і університет.

Крім того, повідомляється, що терористи захопили територію, на якій знаходяться нафтові родовища Аль-Тайям, що знаходяться в непосредстенной близькості до військового аеродрому на південній околиці міста.

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Як відомо, бойовики ІДІЛ контролюють більшу частину провінції Дей Ез-Зор, а з березня минулого року тримають в облозі однойменне місто, яке зараз контролює Асад.

Провінція Дей Ез-Зор пов'язує "столицю" бойовиків Ракку з підконтрольними ІД територіями Іраку.