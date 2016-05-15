Іспанія закрила повітряний простір для глави британського МЗС

Про це в неділю, 15 травня, повідомляє газета Sunday Express.

За інформацією видання, іспанці виписали заборону на проліт літака, що прямував в Гібралтар, хоча і були оповіщені, що в ньому знаходиться Хаммонд. У зв'язку з цим лайнер був змушений змінити курс і пролетіти над Португалією.

Як повідомляє Лента.ру, інцидент стався перед візитом міністра в Гібралтар 13 травня.

Раніше, 5 травня, британський патрульний катер «Сейбр» відкрив попереджувальний вогонь сигнальними ракетами в бік іспанського сторожового корабля «Ріо Седена», який намагався перешкодити американському атомному підводному ракетоносцу «Флорида» підійти до Гібралтару.

Між Іспанією і Великобританією періодично відбуваються дипломатичні конфлікти через суперечки про приналежність Гібралтару.