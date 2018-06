Найбільший у світі круїзний лайнер відправився в перше плавання (фото, відео)

Судно покинуло порт міста Сен-Назер у Франції, де було побудовано, і взяло курс на Саутгемптон. Там на нього сядуть перші пасажири і 22 травня лайнер відправиться до Барселони — порт його приписки, повідомляє Associated Press.

Водотоннажність 18-палубного гіганта Harmony of the Seas становить 227,5 тисяч тонн, його ширина - 66 метрів, довжина - 362 метра, зазначає Daily Mail. Це на 20 метрів більше за Ейфелеву вежу.

Судно налічує 2,5 тис. кают, 20 обідніх залів, 23 плавальних басейни і парк з понад 10 тис. рослин і 50 деревами. На його борту зможуть розміститися 6,4 тисячі пасажирів і понад 2 тисячі членів екіпажу.

Вартість судна - 1 мільярд доларів США.

Влітку Harmony of the Seas буде здійснювати тижневі круїзи по Середземному морю. В кінці жовтня лайнер відправиться за маршрутами в Карибському басейні.

Власником лайнера є компанія Royal Caribbean з Майамі, якій належать шість найбільших пасажирських суден. Серед них - Allure of the Seas та Oasis of the Seas, які лише трохи поступаються в розмірах новому гіганту.