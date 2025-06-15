Розробники поділилися першими скріншотами.

Розробники Euro Truck Simulator 2 з SCS Software анонсували, що в грі з'являться автобуси. Студія працює над масштабним оновленням Project Coaches, яке дасть змогу змінити фуру на пасажирський транспорт.

Поки апдейт на ранній стадії, над ним працює окрема команда. Розробники вже зайнялися проектуванням автобусних зупинок по всій карті, і поділилися першими скріншотами: на них - один з варіантів громадського транспорту і кілька міських локацій, які з'являться в грі.

За словами SCS Software, ідею реалізувати таку механіку вони виношували давно, але часу і ресурсів вистачило тільки зараз. Хоча, звісно, моддери з такою задумкою давно їх обігнали.

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Паралельно SCS Software продовжує розвивати Euro Truck Simulator 2 в інших напрямках: у найближчому великому доповненні вирушимо в Ісландію. На гравців чекає Хрінгвегюр, знамените кільце навколо острова, головна автомагістраль країни.

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