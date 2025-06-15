Відповідаючи на запитання, чи стоїть зараз Трамп на ногах і чи "хитатиме" його, ексміністр зауважив, що "це очевидно".

Проміжні вибори у США наступного року - це "фундаментальна межа" для президента США Дональда Трампа і він це розуміє.

Про це в інтерв’ю LIGAnet сказав міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін. Відповідаючи на запитання, чи стоїть зараз Трамп на ногах і чи "хитатиме" його, ексміністр зауважив, що "це очевидно".

"Перша проблема - це економіка. Якщо нафта піде нагору, то для американців буде очевидно, що вони платять більше за бак. Тарифи поки що складно розрулюються. Результати економічної політики не особливо помітні", - сказав він.

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Клімкін додав, що дехто навіть вважає, що до кінця року США можуть опинитися доволі близько до рецесії.

"Ситуація непроста. Трамп виграв перший раунд в Лос-Анджелесі, оскільки він туди затягнув нацгвардію і всім каже, що "я послідовний і крутий". Проблема в тому, скільки це може продовжуватись. І чи люди, які за межами його фан-клубу, не скажуть в якийсь момент, що це занадто", - зауважив колишній міністр.

За його словами, для Трампа проміжні вибори у США наступного року - це "фундаментальна межа".

"Якщо він її не перетинає, якщо він її програє, його політична спадщина і політичний доробок можуть опинитися, вибачте за термінологію, в дупі. І він це чудово розуміє".

Президентство Трампа

Раніше оглядач The Guardian Джозеф Гедеон зазначав, що Трамп не може закінчити жодну війну. Він нагадав, що всупереч заявам в інавгураційній промові Трамп радше керує ескалаціями конфліктів, аніж робить кроки для їх завершення.

У своїй статті для видання Atlantic Сouncil старший директор Євразійського центру Атлантичної ради та колишній посол США в Україні Джон Е. Гербст зауважив, що у питаннях мирного врегулювання війни між Росією та Україною Трамп обіцяв діяти через силу, утім все ще утримується від тиску на агресора.

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