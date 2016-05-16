WSJ: Кремль планує підвищення податків після виборів 2018 року

За їхніми словами, уряд розглядає питання про підвищення прибуткового податку і підвищення податку на додану вартість. Чиновники пов'язують зміну податкової системи з бажанням уряду «заткнути дірки в бюджеті» в умовах падіння цін на нафту, цитує видання WSJ.

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«Йде дискусія про те, як зробити так, щоб податки не були надмірними і не дуже сильно вдарили по населенню», — сказало одне з джерел видання.

На думку видання, збільшення податків буде досить чутливим, оскільки реальні доходи населення скоротилися на 9,5% в 2015 році, а число людей, що живуть за межею бідності зростає швидкими темпами. Також згідно з прогнозами це число зросте у 2016 році.

У березні прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв пообіцяв не підвищувати податки аж до 2018 року.