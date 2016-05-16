Коаліція США завдала авіаударів на північ від Алеппо: вбито 27 бойовиків ІД

Про це повідомляє Gazeta.ru за інформацією Reuters.

В результаті авіаудару були вбиті 27 бойовиків.

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Як повідомляв УНІАН, на північ від сирійського міста Алеппо, у якому кілька днів діяло перемир'я, поновилися бої між урядовими військами і силами опозиції.