Коаліція США завдала авіаударів на північ від Алеппо: вбито 27 бойовиків ІД
09:01, 16 травня 2016Світ
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Коаліція США і разом з Туреччиною нанесли авіаудари по позиціях терористичної організації «Ісламська держава» на північ від Алеппо.
REUTERS
Про це повідомляє Gazeta.ru за інформацією Reuters.
В результаті авіаудару були вбиті 27 бойовиків.
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Як повідомляв УНІАН, на північ від сирійського міста Алеппо, у якому кілька днів діяло перемир'я, поновилися бої між урядовими військами і силами опозиції.
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