Конфлікт в Карабаху: президенти Вірменії та Азербайджану проведуть переговори у Відні

Головною темою переговорів буде ситуація в сепаратистському регіоні Азербайджану Нагірному Карабаху, де 5 квітня після чотириденної ескалації збройного конфлікту було укладене крихке перемир’я. Незважаючи на це, стрілянина в цьому регіоні і навколо нього триває, передає Радіо Свобода.

Читайте такожПеремир'я у Нагорному Карабасі: генсек НАТО закликав сторони не допустити ескалації

Зазначається, що це буде перша зустріч вірменського та азербайджанського президентів після квітневої ескалації. На переговорах також будуть присутні дипломати з держав-співголів так званої Мінської групи посередників у конфлікті – США, Росії та Франції.

Нагірний Карабах, автономія в складі міжнародно визнаних кордонів Азербайджану, більшість населення якої становлять вірмени за національністю, одностороннім чином проголосив незалежність після війни 1988–1994 років, унаслідок якої Азербайджан втратив контроль над регіоном. У Баку вважають, що цей регіон окупувала Вірменія.

Внаслідок конфлікту довкола Нагірного Карабаху загинули близько 30 тисяч людей, сотні тисяч стали біженцями. Азербайджан не контролює не тільки цей регіон, а й прилеглі до нього висоти, які ніколи не належали до складу автономії, – всього близько 20% своєї міжнародно визнаної території.