У Вірменії збираються визнати незалежність Карабаху

Прийняття законопроекту про визнання незалежності так званої Нагірно-Карабахської Республіки пов'язано з результатами обговорень між Вірменією і Нагірним Карабахом, повідомляє news.am.

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Відповідний висновок МЗС Вірменії затверджено на засіданні уряду 5 травня – по законопроекту «Про визнання Республіки Арцах», складеним опозиційними депутатами Заруи Постанджян і Грантом Багратяном.

В обґрунтуванні депутатів вказується, що Республіка Вірменія не визнала "НКР", виходячи з того, що переговори в рамках Мінської групи ОБСЄ можуть встановити інший статус для "Республіки Арцах" – в першу чергу за згодою останньої.

Конфлікт між двома південно-кавказькими країнами виник в 1988 році через територіальні претензії Вірменії до Азербайджану. Нагорний Карабах і сім прилеглих до нього районів - 20 відсотків території Азербайджану - знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії.

У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню, і досі під егідою Мінської групи ОБСЄ і при співголовуванні Росії, Франції і США ведуться поки ще безуспішні мирні переговори.

Прийняті Радою безпеки ООН чотири резолюції по звільненню окупованого Нагірного Карабаху і прилеглих до нього територій досі не виконуються Вірменією.