Російські слідчі просять суд заарештувати 14 учасників масової бійки на цвинтарі в Москві

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті РФ.

«Сьогодні слідство подає клопотання до суду про обрання стосовно 14 підозрюваних у скоєнні зазначених злочинів запобіжного заходу у вигляді взяття під варту», - йдеться в повідомленні.

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За версією слідства, 14 травня 2016 року в ході бійки і перестрілки біля центрального входу на Хованське кладовище в Москві три людини загинули на місці події і понад 30 дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Всіх постраждалих було госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога. За життя трьох людей досі продовжують боротися лікарі. Над розслідуванням кримінальної справи працюють 40 слідчих і 12 експертів-криміналістів.

«На даний момент фінансовий мотив скоєння злочинів розглядається слідством як основний. Інформація про скоєння злочинів на національному грунті підтвердження не знайшла», - запевнили у відомстві.

На місці злочину було вилучено один небойовий автомат Калашникова, два травматичних пістолети, а також більш як 300 об'єктів досліджень, за якими призначено понад 18 криміналістичних експертиз. Допитано понад 100 фігурантів кримінальної справи.

Відзначається, що в рамках розслідування кримінальної справи буде дано правову оцінку фінансово-господарської діяльності державної бюджетної установи Москви «Ритуал», а також юридичну оцінку діям та бездіяльності посадових осіб, у тому числі правоохоронних органів, які, можливо, сприяли трагічним наслідкам.

«Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних дій, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєного злочину», - йдеться в повідомленні.

Бійка на Хованському кладовищі в Москві сталася в суботу, в ній брали участь близько 200 осіб, 50 з них було затримано поліцією на місці.

За попередньою інформацією, конфлікт стався через розподіл територій обслуговування кладовища. За фактом вбивства трьох осіб на Хованському кладовищі Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу.

Як повідомляли російські ЗМІ, посилаючись на власні джерела в адміністрації кладовища, в бійці брали участь представники кількох національних діаспор: як оборонців - вихідці з Таджикистану та Узбекистану, які працюють обслуговуючим персоналом на цвинтарі, нападниками були вихідці з Дагестану і Чечні, які хотіли "зайняти територію".

Як зазначило джерело, обслуговування такого великого кладовища приносить досить великий дохід, у зв'язку з чим і виник конфлікт.