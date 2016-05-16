Вбивство Нємцова: В кримінальній справі не виявилося записів з камер на місці злочину і допитів двох очевидців

У матеріалах справи про вбивство Бориса Нємцова згадуються три камери відеоспостереження, які повинні були зафіксувати замах, розповіли джерела, знайомі з ходом розслідування, повідомляє РБК.

Так, за словами одного із співрозмовників, це камери, які знаходяться на початку Великого Москворецького мосту з боку Василівського Спуску і розміщені на ліхтарних стовпах. Записів з них немає в справі.

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Єдиний запис з місця вбивства, який є у справі, було зроблено погодною камерою ТВЦ, але він поганої якості. Всього у справі більше терабайта відеозаписів.

Наголошується, що раніше про камери відеоспостереження, які могли б зафіксувати злочин, питав на прохання адвоката родичів Нємцова Вадима Прохорова в офіційному зверненні до ФСО депутат Держдуми Дмитро Гудков. ФСО відповіла, що територія мосту, де був убитий опозиціонер, не є об'єктом, що охороняється, і у ФСО немає цих записів.

У відповіді також зазначалося, що Слідчий комітет провів виїмку «відеозаписів з камер зовнішнього спостереження ФСО Росії за період з 0:01 27 лютого по 2:00 28 лютого 2015 року».