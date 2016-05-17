Папа Римський розкритикував Захід за спроби "експорту" демократії в Ірак і Лівію

«Перед лицем сучасного ісламістського тероризму ми повинні задуматися над тим, як західна модель демократії експортувалася в країни, де вже була сильна влада, наприклад, в Ірак або в Лівію. Не можна досягти прогресу, не беручи до уваги культурні відмінності. Як говорили в Лівії деякий час тому: "Ми звикли до Каддафі, тепер у нас їх 50!"», — заявив папа Франциск в інтерв'ю газеті La Croix, передає Росбалт.

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Цієї теми понтифік торкнувся в рамках розмови про міграційні проблеми в Європі. Він закликав Захід подумати про причини виникнення кризи. Папа Римський також висловив упевненість, що прийом мігрантів повинен супроводжуватися їхньою інтеграцією.

«Гірше всього, якщо вони будуть розселятися в гетто. Брюссельські терористи були бельгійцями, дітьми мігрантів з гетто», — зазначив папа Франциск.

Зазначимо, раніше понтифік забрав з грецького острова Лесбос 12 сирійських біженців.