ЗМІ: ЦРУ "помилково" знищили звіт Сенату про тортури за п'ять років

Про це пише Meduza.

Як вдалося дізнатися Yahoo News, співробітники генеральної інспекції ЦРУ спочатку видалили скачаний файл зі звітом, а потім випадково знищили і диск, на якому він зберігався. Про інцидент раніше було відомо в Сенаті і міністерстві юстиції США, проте публічно про нього не повідомлялося. У ЦРУ стверджують, що у спецслужби була ще одна копія 6700-сторінкового звіту про тортури.

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Мова йде про повну версію доповіді Сенату, витяги з якого були опубліковані в грудні 2014 року. Уся доповідь була направлена до ЦРУ в кількох копіях, одна з них призначалася генеральній інспекції відомства, що відповідає за контроль роботи спецслужби. Згодом ЦРУ було наказано не відкривати звіт, а тільки зберігати його. Через це, як пише Yahoo News, генеральній інспекції звіт і видалили — інструкцію не відкривати його у відомстві хтось сприйняв як вимогу видалити копію з сервера. При цьому оригінальний диск з доповіддю вже був знищений після того, як його переписали на комп'ютери генеральної інспекції, що в ЦРУ називають звичайною практикою.

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6700-сторінковий звіт, результат декількох років роботи комітету Сенату з розвідки, містить безліч деталей, у тому числі документи ЦРУ і повідомлення про те, як у спецслужбі використовували імітацію утоплення, позбавлення сну і інші агресивні методи ведення допитів у в'язницях за межами США.

Зарубіжні секретні в'язниці ЦРУ активно використовувалися для допитів підозрюваних у тероризмі під час президентства Джорджа Буша-молодшого.

Звіт Сенату США про тортури в ЦРУ охоплює період з 2001 по 2006 роки. В даний час багато з методів, що застосовувалися при допитах в секретних в'язницях ЦРУ, заборонені.