Суд в ОАЕ депортує з країни жінку за читання листування чоловіка

02:34, 19 травня 2016
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Суд в Об'єднаних Арабських Еміратах прийняв рішення про депортацію з країни жінки, визнаної винною в порушенні права її чоловіка на приватне життя.

REUTERS

Суд також оштрафував жінку на 40 тисяч доларів, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, жінка, запідозривши свого чоловіка у зраді, стежила за листуванням в його мобільному телефоні і копіювала фотографії з пристрою. Чоловік, дізнавшись про дії дружини, поскаржився на дружину місцевій владі. Жінку притягнуто до відповідальності за порушення закону про кіберзлочинність, який покликаний захищати права громадян на приватне життя.

Жінка, як повідомляється, не є громадянкою ОАЕ, але має паспорт однієї з арабських країн.

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ОАЕ відрізняються від багатьох інших арабських країн більш вільним становищем жінок. Так, наприклад, жінки в ОАЕ можуть працювати в урядових структурах, в тому числі і в поліції, у них є також право керувати автомобілем. Однак права жінок-іноземок в цій країні нерідко обмежуються.

За даними агентства Рейтер, в 2013 році ОАЕ займали 10 місце з 22-х за рівнем захисту прав жінок серед арабських країн. Серед країн світу, ОАЕ, за даними агентства, займають 109 місце (з 148 країн) за рівнем гендерної рівності.

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