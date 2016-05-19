Єгипетські військові отримували сигнал лиха зі зниклого літака EgyptAir

Зниклий над Середземним морем пасажирський літак A320 подавав сигнал лиха. Про це йдеться в офіційному Twitter авіакомпанії EgyptAir.

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Військові отримали сигнал лиха з екстреного обладнання A320 о 4:26 за місцевим часом.

Раніше державна газета Єгипту Ахрам повідомила, що лайнер не подавав сигналу лиха, останній контакт з пілотом відбувся приблизно за 10 хвилин до того, як він зник з радарів.

Як відомо, літак A320, що належить єгипетській авіакомпанії EgyptAir, зник з екранів радарів над Середземним морем. На борту були 66 осіб.

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Авіакомпанія також уточнила, що літак зник з радарів на висоті близько 11 кілометрів в 2:45 за місцевим часом, після того, як увійшов у повітряний простір Єгипту на 10 миль. Наразі надзвичайні служби зайняті пошуком літака, до пошуків підключилася авіація ВПС Єгипту. Був створений оперативний штаб, до складу якого увійшли представники всіх авіаслужби. У зв'язку з інцидентом міністр цивільної авіації Єгипту Шериф Фатхі екстрено перервав візит до Саудівської Аравії і повертається до Єгипту.